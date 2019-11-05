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05 ноября 2019, вторник, 16:37 100
Силовые структуры 2019-11-05T16:37:26+02:00
Українські Новини
В ГБР объявили официальную причину смерти 5-летнего Кирилла Тлявова: он был убит рикошетом пули

В ГБР объявили официальную причину смерти 5-летнего Кирилла Тлявова: он был убит рикошетом пули

Убийство, Роман Труба, ГБР, Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком, Рикошет
Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112
Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: 112

5-летний мальчик Кирилл Тлявов был убит в Киевской области в результате рикошета пули от камня.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Пуля пролетела 50 метров и попала в камень, при этом срикошетила и еще пролетела 30 метров и попала в голову мальчика", - сказал он.

По его словам, смертельную пулю выпустил инспектор полиции.

Ему сообщили подозрение об убийстве по неосторожности.

Труба подчеркнул, что оружие, с которого убили мальчика, так и не нашли.

Он отметил, что отсутствие оружия не повлияет на привлечение виновных к уголовной ответственности.

Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе: все события установлены поминутно.

17 июля правоохранители сообщили о подозрении третьему подозреваемому в причастности к убийству 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. После чего двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.

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