В ГБР объявили официальную причину смерти 5-летнего Кирилла Тлявова: он был убит рикошетом пули

5-летний мальчик Кирилл Тлявов был убит в Киевской области в результате рикошета пули от камня. Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини. "Пуля пролетела 50 метров и попала в камень, при этом срикошетила и еще пролетела 30 метров и попала в голову мальчика", - сказал он. По его словам, смертельную пулю выпустил инспектор полиции. Ему сообщили подозрение об убийстве по неосторожности. Труба подчеркнул, что оружие, с которого убили мальчика, так и не нашли. Он отметил, что отсутствие оружия не повлияет на привлечение виновных к уголовной ответственности. Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе: все события установлены поминутно. 17 июля правоохранители сообщили о подозрении третьему подозреваемому в причастности к убийству 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. После чего двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.