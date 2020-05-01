підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
01 травня 2020, пʼятниця, 20:53 6
Кабмін 2020-05-01T21:40:36+03:00
Українські Новини
Кабмін не буде перешкоджати заробітчанам у виїзді на сезонні роботи, - Пристайко

Кабмін не буде перешкоджати заробітчанам у виїзді на сезонні роботи, - Пристайко

Надежда Комендантова
Вадим Пристайко , Заробітчани, Виїзд за кордон
Трудова міграція. Фото: Ualife.net
Трудова міграція. Фото: Ualife.net

В той час, як Кабінет Міністрів вирішив приймати рішення про відправку українців на сезонні роботи за кордон виходячи з епідеміологічної ситуації в запитуючій країні віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко прогнозує виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон.

Про це він заявив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Ведуться переговори про тисячі людей для працевлаштування, ми говоримо про декілька сотень рейсів, які доведеться здійснити нашим авіалініям, щоб перевезти таку групу людей. Очікують працевлаштування наших людей Польща, Німеччина, Чехія і взагалі країни навколо України", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що вже проведено переговори з представниками урядів Австрії та Ізраїлю, на понеділок заплановані переговори з фінськими колегами.

"До нас вже звернулося кілька урядів з тим, що очікують організовані групи українців. Я вчора говорив з австрійським міністром закордонних справ, і мова йде про 802 наших співробітників, яких очікують 44 фірми", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що уряд не буде перешкоджати українцям у виїзді на сезонні роботи в Європу.

"Ми не забороняємо, не можемо і не будемо. Ми не Радянський союз, ми нікого не тримаємо за "залізною завісою". Ми намагаємося упорядкувати працевлаштування за кордоном на базі тих обмежень, які були введені для всіх громадян України", - сказав Пристайко.

За його словами, уряд прагне надати процесу виїзду максимальну організованість і по можливості очікує централізовані звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших робітників.

"Ми очікуємо також гарантоване працевлаштування не менш, ніж на 3 місяці. Ми очікуємо, що приїзд цих груп буде організований та скоординований, можливо, чартерними рейсами. Обсервація та інші заходи будуть забезпечені як в країні, куди приїжджають наші робочі, так і при поверненні в Україну", - сказав Пристайко.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія МАУ отримала дозвіл на здійснення чартерного рейсу з легальними українськими працівниками виліт якого був заблокований в середу на вимогу уряду.

Раніше в Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Тим часом Шмигаль заявив, що найближчим часом з'явиться багато робочих місць з зарплатою до 8 тис. гривень.

Більше новин про: Вадим Пристайко Заробітчани Виїзд за кордон

Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні
В Офісі президента розповіли, коли можуть відкрити метро
Новини
Кабмін не буде перешкоджати заробітчанам у виїзді на сезонні роботи, - Пристайко 20:53
НКРЕКП збільшила максимальну вартість "зеленої" електроенергії в 3 рази 20:24
Підприємці в Черкасах пікетують управління поліції: вимагають дозволити бізнесу працювати 19:48
В Офісі президента розповіли, коли можуть відкрити метро 19:34
Відкриття ринків з 1 травня. Фото: payspace
Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні 18:59
більше новин
В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. В яких областях найбільше хворих 22:17 Інфографіка
У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, — ЗМІ 17:24
"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія" 20:22
Окружний адмінсуд Києва визнав, що генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука, - ЗМІ 08:53
"Заробив статок в Україні - чому б не допомогти?" - Ярославський розповів міжнародному телеканалу про роль бізнесу в подоланні епідемії коронавірусу 15:47
більше новин
Індексація пенсій і закінчення карантину. Що зміниться в травні для українців 06:30
З сьогоднішнього дня водії можуть не вмикати ближнє світло: які є винятки 06:00
Україна веде переговори з країнами ЄС про сезонних працівників, - Пристайко 20:31
Арахамія заявив, що Зеленський для Саакашвілі знайшов іншу посаду замість віце-прем'єра 17:24
"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія" 20:22
більше новин
У Києві медики влаштували бойкот через низьку зарплату і роботу з пацієнтами з підозрою на Covid-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok