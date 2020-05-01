Кабмін не буде перешкоджати заробітчанам у виїзді на сезонні роботи, - Пристайко

В той час, як Кабінет Міністрів вирішив приймати рішення про відправку українців на сезонні роботи за кордон виходячи з епідеміологічної ситуації в запитуючій країні віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко прогнозує виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон.

Про це він заявив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Ведуться переговори про тисячі людей для працевлаштування, ми говоримо про декілька сотень рейсів, які доведеться здійснити нашим авіалініям, щоб перевезти таку групу людей. Очікують працевлаштування наших людей Польща, Німеччина, Чехія і взагалі країни навколо України", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що вже проведено переговори з представниками урядів Австрії та Ізраїлю, на понеділок заплановані переговори з фінськими колегами.

"До нас вже звернулося кілька урядів з тим, що очікують організовані групи українців. Я вчора говорив з австрійським міністром закордонних справ, і мова йде про 802 наших співробітників, яких очікують 44 фірми", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що уряд не буде перешкоджати українцям у виїзді на сезонні роботи в Європу.

"Ми не забороняємо, не можемо і не будемо. Ми не Радянський союз, ми нікого не тримаємо за "залізною завісою". Ми намагаємося упорядкувати працевлаштування за кордоном на базі тих обмежень, які були введені для всіх громадян України", - сказав Пристайко.

За його словами, уряд прагне надати процесу виїзду максимальну організованість і по можливості очікує централізовані звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших робітників.

"Ми очікуємо також гарантоване працевлаштування не менш, ніж на 3 місяці. Ми очікуємо, що приїзд цих груп буде організований та скоординований, можливо, чартерними рейсами. Обсервація та інші заходи будуть забезпечені як в країні, куди приїжджають наші робочі, так і при поверненні в Україну", - сказав Пристайко.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія МАУ отримала дозвіл на здійснення чартерного рейсу з легальними українськими працівниками виліт якого був заблокований в середу на вимогу уряду.

Раніше в Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Тим часом Шмигаль заявив, що найближчим часом з'явиться багато робочих місць з зарплатою до 8 тис. гривень.