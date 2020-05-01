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01 травня 2020, пʼятниця, 19:48 18
Політика 2020-05-01T22:00:02+03:00
Українські Новини
Підприємці в Черкасах пікетують управління поліції: вимагають дозволити бізнесу працювати

Підприємці в Черкасах пікетують управління поліції: вимагають дозволити бізнесу працювати

Кира Молчанова
Акція протесту, Національна поліція України, Карантин в Україні, Послаблення карантину, коронавірус в Черкасах
Будівля колишнього готелю
Будівля колишнього готелю "Слов'янський". Фото: Вікіпедія

У Черкасах підприємці на тлі скасування карантинних заходів у місті вимагають від поліції не заважати працювати малому та середньому бізнесу, а також вони виступили проти залякування членів виконкому Черкаської міської ради.

Про це повідомляє Суспільне.Черкаси.

Акція пройшла під стінами Головного управління національної поліції.

За інформацією правоохоронних органів на страйк зібралося близько сотні людей. Там були присутні представники національного корпусу Черкас.

До цього міськрада Черкас вирішив послабити карантин і дозволив підприємцям відкрити магазини непродовольчих товарів і літні майданчики ресторанів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що діям міської влади Черкас щодо пом'якшення карантинних заходів буде дана відповідна оцінка, в тому числі і правоохоронними органами. За його словами, міська влада міста Черкаси вирішили повністю відмінити будь-які карантинні обмеження, які були введені урядом для боротьби з коронавірусною хворобою.

30 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 455 до 10 861. При цьому в Черкаській області виявлено 296 випадків інфікування.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попередив міську владу Черкас про жорстке реагування на пом'якшення карантинних заходів.

У відповідь на це мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням і обґрунтував, чому бізнес у місті має працювати з дотриманням деяких карантинних обмежень.

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