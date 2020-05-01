После трехдневного роста количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось

В Украине количество новых случаев коронавируса уменьшилось по сравнению с 30 апреля и за сутки составляет 455. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. В Украине зафиксирован 10 861 случай коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев (за прошлые сутки зафиксировали 540 новых случаев) Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 425 случаев;Волынская область - 307 случаев;Днепропетровская область - 364 случая;Донецкая область - 70 случаев;Житомирская область - 390 случаев;Закарпатская область - 432 случая;Запорожская область - 260 случаев;Ивано-Франковская область - 899 случаев;Кировоградская область - 392 случая;г. Киев - 1453 случая;Киевская область - 694 случая;Львовская область - 454 случая;Луганская область - 35 случаев;Николаевская область - 126 случаев;Одесская область - 296 случаев;Полтавская область - 211 случаев;Ровенская область - 658 случаев;Сумская область - 103 случая;Тернопольская область - 793 случая;Харьковская область - 274 случая;Херсонская область - 120 случаев;Хмельницкая область - 92 случая;Черновицкая область - 1667 случаев;Черкасская область - 296 случаев;Черниговская область - 50 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 30316 сообщений о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса. Также 29 апреля под зданием Кабинета Министров Украины представители малого и среднего бизнеса вышли протестовать против несправедливых, как они считают, карантинных мер, и требовать их завершение с 1 мая. Тем временем Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.