После трехдневного роста количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось

В Украине количество новых случаев коронавируса уменьшилось по сравнению с 30 апреля и за сутки составляет 455. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

В Украине зафиксирован 10 861 случай коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев (за прошлые сутки зафиксировали 540 новых случаев)

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 425 случаев;

Волынская область - 307 случаев;

Днепропетровская область - 364 случая;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 390 случаев;

Закарпатская область - 432 случая;

Запорожская область - 260 случаев;

Ивано-Франковская область - 899 случаев;

Кировоградская область - 392 случая;

г. Киев - 1453 случая;

Киевская область - 694 случая;

Львовская область - 454 случая;

Луганская область - 35 случаев;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 296 случаев;

Полтавская область - 211 случаев;

Ровенская область - 658 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 793 случая;

Харьковская область - 274 случая;

Херсонская область - 120 случаев;

Хмельницкая область - 92 случая;

Черновицкая область - 1667 случаев;

Черкасская область - 296 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 30316 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Также 29 апреля под зданием Кабинета Министров Украины представители малого и среднего бизнеса вышли протестовать против несправедливых, как они считают, карантинных мер, и требовать их завершение с 1 мая.

Тем временем Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.