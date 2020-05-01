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01 мая 2020, пятница, 10:35 121 Инфографика
Общество 2020-05-01T10:52:19+03:00
Українські Новини
После трехдневного роста количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось

После трехдневного роста количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине количество новых случаев коронавируса уменьшилось по сравнению с 30 апреля и за сутки составляет 455. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. 

В Украине зафиксирован 10 861 случай коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев (за прошлые сутки зафиксировали 540 новых случаев)

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 425 случаев;

Волынская область - 307 случаев;
Днепропетровская область - 364 случая;
Донецкая область - 70 случаев;
Житомирская область - 390 случаев;
Закарпатская область - 432 случая;
Запорожская область - 260 случаев;
Ивано-Франковская область - 899 случаев;
Кировоградская область - 392 случая;
г. Киев - 1453 случая;
Киевская область - 694 случая;
Львовская область - 454 случая;
Луганская область - 35 случаев;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 296 случаев;
Полтавская область - 211 случаев;
Ровенская область - 658 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 793 случая;
Харьковская область - 274 случая;
Херсонская область - 120 случаев;
Хмельницкая область - 92 случая;
Черновицкая область - 1667 случаев;
Черкасская область - 296 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 30316 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Также 29 апреля под зданием Кабинета Министров Украины представители малого и среднего бизнеса вышли протестовать против несправедливых, как они считают, карантинных мер, и требовать их завершение с 1 мая. 

Тем временем Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

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