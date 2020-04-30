Україна веде переговори з країнами ЄС про сезонних працівників, - Пристайко

Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу для забезпечення сезонним працівникам безпеки після того, як Кабінет Міністрів вирішив приймати рішення про відправку українців на сезонні роботи за кордон виходячи з епідеміологічної ситуації в запитуючій країні.

Про це йдеться в повідомленні віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"По телефону координуємося з чиновниками країн-членів ЄС, куди запрошують організовані групи українських сезонних працівників", - написав він.

Він зазначив, що основне завдання української сторони - забезпечити працівникам організований трансфер і належні умови праці, у тому числі медичну безпеку.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія МАУ отримала дозвіл на здійснення чартерного рейсу з легальними українськими працівниками виліт якого був заблокований в середу на вимогу уряду.

Раніше в Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Тим часом, Шмигаль заявив, що найближчим часом з'явиться багато робочих місць з зарплатою до 8 тис. гривень.