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  • Україна веде переговори з країнами ЄС про сезонних працівників, - Пристайко
30 квітня 2020, четвер, 20:31 5
Політика 2020-04-30T20:53:34+03:00
Українські Новини
Україна веде переговори з країнами ЄС про сезонних працівників, - Пристайко

Україна веде переговори з країнами ЄС про сезонних працівників, - Пристайко

Ярина Вацяк
Вадим Пристайко , МЗС України, Робота за кордоном, сезонна робота
Сезонна робота. Фото: pixabay
Сезонна робота. Фото: pixabay

Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу для забезпечення сезонним працівникам безпеки після того, як Кабінет Міністрів вирішив приймати рішення про відправку українців на сезонні роботи за кордон виходячи з епідеміологічної ситуації в запитуючій країні.

Про це йдеться в повідомленні віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"По телефону координуємося з чиновниками країн-членів ЄС, куди запрошують організовані групи українських сезонних працівників", - написав він.

Він зазначив, що основне завдання української сторони - забезпечити працівникам організований трансфер і належні умови праці, у тому числі медичну безпеку.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія МАУ отримала дозвіл на здійснення чартерного рейсу з легальними українськими працівниками виліт якого був заблокований в середу на вимогу уряду.

Раніше в Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Тим часом, Шмигаль заявив, що найближчим часом з'явиться багато робочих місць з зарплатою до 8 тис. гривень.

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