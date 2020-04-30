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30 квітня 2020, четвер, 14:31 6
Суспільство 2020-04-30T14:46:26+03:00
Українські Новини
Перед травневими святами голова ДСНС попросив українців не спалювати траву і сміття

Перед травневими святами голова ДСНС попросив українців не спалювати траву і сміття

Ольга Фандорина
дснс, пожежна небезпека, Спалювання трави, Микола Чечоткін

Голова ДСНС України Микола Чечоткін закликав припинити спалювання сухостою та сміття, оскільки це призводить до виникнення пожеж. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Від себе особисто та багатотисячного колективу рятувальників звертаюся до всіх громадян з проханням: припиніть, будь ласка, спалювати рослинні залишки, траву та сміття. В нашій державі вже з початку року сталося близько 23 тисяч пожеж в природних екосистемах, що в півтора рази більше, ніж у минулому році", - сказав глава ДСНС.

За його словами, пожежі часто виникають через спалювання сухостою на приватних територіях і викликають величезні збитки для держави і природи.

 

Як повідомляли Українські Новини, раніше Держнс локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

27 квітня Держнс ліквідувала осередок тління торфу в Денисовецком лісництві і пожежу, що виникла на межі Чорнобильської зони.

Крім того, пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області, які раніше принесли в Київ запах диму, локалізовані.

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