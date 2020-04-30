Перед травневими святами голова ДСНС попросив українців не спалювати траву і сміття

Голова ДСНС України Микола Чечоткін закликав припинити спалювання сухостою та сміття, оскільки це призводить до виникнення пожеж. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Від себе особисто та багатотисячного колективу рятувальників звертаюся до всіх громадян з проханням: припиніть, будь ласка, спалювати рослинні залишки, траву та сміття. В нашій державі вже з початку року сталося близько 23 тисяч пожеж в природних екосистемах, що в півтора рази більше, ніж у минулому році", - сказав глава ДСНС.

За його словами, пожежі часто виникають через спалювання сухостою на приватних територіях і викликають величезні збитки для держави і природи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Держнс локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

27 квітня Держнс ліквідувала осередок тління торфу в Денисовецком лісництві і пожежу, що виникла на межі Чорнобильської зони.

Крім того, пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області, які раніше принесли в Київ запах диму, локалізовані.