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17 апреля 2020, пятница, 17:17 63
Общество 2020-04-17T17:18:50+03:00
Українські Новини
Запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, — Офис Президента

Запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, — Офис Президента

Валерия Драгомирова
Киев, Задымление, Дым, Гарь, Пожар в Житомирской области
Дым в Киеве
Дым в Киеве

Задымление в Киеве не связано с пожарами в Чернобыльской зоне, где появились 3 новых очага тления, и не представляет угрозу здоровью людей.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента, передают Українськi Новини.

"Смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - сказано в нем.

Такую информацию президенту Владимиру Зеленскому во время селекторного совещания доложили министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Этот запах дыма в Киеве - он никак не связан с пожарами в Чернобыльской зоне", - сказал Чечеткин.

Запах связан с пожарами в Житомирской области.

"Все, что в Киеве происходит, - это не из Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева", - сказал Аваков.

Накануне шквальный ветер в Житомирской области валил деревья и сети электропередачи, а утром в регионе было зафиксировано три новых очага пожара.

Также горят торфяные месторождения, из-за чего дым и запах горения могут сохраняться несколько дней.

"Ни один из этих очагов не несет угрозы ни объекту "Укрытие", ни хранилищу радиационных отходов. Ситуация там контролируется. Да, нам сложно, но мы ищем решение, чтобы это остановить", - сказал Чечеткин.

Зеленский призвал Министерство здравоохранения как можно чаще давать рекомендации для тех, кто находится в зоне, где распространяется дым.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ведомство постоянно подчеркивает необходимость избегать длительных прогулок, плотно закрывать окна и двери, включать системы кондиционирования и очистки воздуха, пить несколько литров воды в день, часто проводить влажную уборку.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.

Кроме того, в Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц. 

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