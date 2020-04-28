Пожар в Чернобыльской зоне локализован

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 14 часов 28 апреля в Зоне отчуждения локализованы последние два очага пожара вблизи с. Кривая Гора и с. Рудьки - Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - сказано в нем.

Продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов тления торфяников в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений.

Как сообщали Українськi Новини, 27 апреля ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в Денисовецком лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны.

Кроме того, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.