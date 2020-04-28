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28 апреля 2020, вторник, 16:05 114
Общество 2020-04-28T16:07:58+03:00
Українські Новини
Пожар в Чернобыльской зоне локализован

Пожар в Чернобыльской зоне локализован

Елизавета Драбкина
Пожары, Лесные пожары, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 14 часов 28 апреля в Зоне отчуждения локализованы последние два очага пожара вблизи с. Кривая Гора и с. Рудьки - Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - сказано в нем.

Продолжаются мероприятия по тушению отдельных очагов тления торфяников в Дитятковском, Паришивском и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений.

Как сообщали Українськi Новини, 27 апреля ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в Денисовецком лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны.

Кроме того, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.

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Пожар в Чернобыльской зоне локализован
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