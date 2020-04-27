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27 апреля 2020, понедельник, 16:55 12
Происшествия 2020-04-27T16:57:08+03:00
Українські Новини
ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в одном лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны

ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в одном лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны

Елизавета Драбкина
Пожары, Житомирская область, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Dronarium
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: Dronarium

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала очаг тления торфа в Денисовицкому лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в Зоне отчуждения ликвидировано очаг торфа в Денисовицкому лесничестве (Полесское), а также пожар (2 га), возникшая на границе Зоны отчуждения (с. Старая Марковка Полесского района) и грозила распространиться на территорию Зоны отчуждения в лесной массив. Оперативными действиями на вечер пожар локализован, а на утро был ликвидирован", - сказано в нем.

Отмечается, что в понедельник продолжаются работы по ликвидации очагов пожаров вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

Угроза распространения огня на всех ячейках отсутствует.

Наблюдается незначительное задымление на отдельных участках.

Осуществляется пролив тлеющей лесной подстилки, пеньков и древесины.

Продолжается окарауливание и дежурство пожарных расчетов на локализованном очаге в Дитяткивского лесничестве.

Инженерной техникой с начала работ создано около 1 тыс. км. минерализованных полос и дорог.

К тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 1 060 человек и 235 ед. техники (из них от ГосЧС более 1 тыс. человек и 220 ед. техники, в том числе 3 вертолета).

Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Также отмечается, что ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах Житомирской области контролируется.

"27 апреля ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Нагоряны на территории Нагорнянского лесничества", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что за прошедшие сутки, 26 апреля, был ликвидировано самый очаг пожара в Овручскому районе (Выступовичи - Жолудивка), продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Первомайское).

В Олевском районе ликвидировано один очаг пожара (Октябрьское, 24 апреля), осуществляются меры по ликвидации 4 локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны, Пояски).

К работам в Олевском и Овручском районах привлечено более 500 человек и 95 ед. техники (от ГосЧС 60 чел. и 15 ед. техники).

Как сообщали Українськi Новини, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.

В то же время, следом за пандемией коронавируса, 2020 год обещает нагревающейся планете потоп, пожары, которые уже охватили Украину, библейское нашествие саранчи и неурожай. Природные катаклизмы угрожают голодом не только бедным странам, серьезными проблемами могут быть и у США и Европы.

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