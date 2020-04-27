ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в одном лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала очаг тления торфа в Денисовицкому лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини. "За прошедшие сутки в Зоне отчуждения ликвидировано очаг торфа в Денисовицкому лесничестве (Полесское), а также пожар (2 га), возникшая на границе Зоны отчуждения (с. Старая Марковка Полесского района) и грозила распространиться на территорию Зоны отчуждения в лесной массив. Оперативными действиями на вечер пожар локализован, а на утро был ликвидирован", - сказано в нем. Отмечается, что в понедельник продолжаются работы по ликвидации очагов пожаров вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка. Угроза распространения огня на всех ячейках отсутствует. Наблюдается незначительное задымление на отдельных участках. Осуществляется пролив тлеющей лесной подстилки, пеньков и древесины. Продолжается окарауливание и дежурство пожарных расчетов на локализованном очаге в Дитяткивского лесничестве. Инженерной техникой с начала работ создано около 1 тыс. км. минерализованных полос и дорог. К тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 1 060 человек и 235 ед. техники (из них от ГосЧС более 1 тыс. человек и 220 ед. техники, в том числе 3 вертолета). Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений. Также отмечается, что ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах Житомирской области контролируется. "27 апреля ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Нагоряны на территории Нагорнянского лесничества", - сказано в сообщении. Также отмечается, что за прошедшие сутки, 26 апреля, был ликвидировано самый очаг пожара в Овручскому районе (Выступовичи - Жолудивка), продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Первомайское). В Олевском районе ликвидировано один очаг пожара (Октябрьское, 24 апреля), осуществляются меры по ликвидации 4 локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны, Пояски). К работам в Олевском и Овручском районах привлечено более 500 человек и 95 ед. техники (от ГосЧС 60 чел. и 15 ед. техники). Как сообщали Українськi Новини, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы. В то же время, следом за пандемией коронавируса, 2020 год обещает нагревающейся планете потоп, пожары, которые уже охватили Украину, библейское нашествие саранчи и неурожай. Природные катаклизмы угрожают голодом не только бедным странам, серьезными проблемами могут быть и у США и Европы.