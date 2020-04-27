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27 апреля 2020, понедельник, 10:28 249 Карта
Силовые структуры 2020-04-27T10:44:13+03:00
Українські Новини
Пожары в Житомирской области локализованы. Какой сейчас воздух в Киеве

Пожары в Житомирской области локализованы. Какой сейчас воздух в Киеве

Валерия Драгомирова
Пожары, Житомирская область, Лесные пожары, Пожар в Чернобыльской зоне, Пожары в Житомирской области
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС

Пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 7:00 27 апреля силами ГосЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 626 человек и 88 единиц техники, из них от ГосЧС 58 человек личного состава и 13 единиц техники. 26 апреля в 14 час. 20 мин. пожар вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества локализован", - сказано в сообщении.

В Чернобыльской зоне отчуждения усилия направлены на локализацию 2 очагов тления остатков древесины и торфяника.

"По состоянию на 7:00 27 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - сказано в нем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГосЧС и дополнительно 5 путепрокладывателей Вооруженных сил.

Инженерной техникой создано 988 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 059 человек и 234 единицы техники, из них от ГосЧС 1 029 человек личного состава и 221 единица техники, в том числе 2 вертолета.
Авиацией ГосЧС с начала работ осуществлено 2 230 сбросов - 5 130 тонн воды.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,015 мР/ч, Киевская область - 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль - 0,021 мР/ч, на КДП Дитятки 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

По данным сайта saveecobot, воздух в Киеве стал заметно чище, местами умеренный уровень загрязнения. 


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