Пожары в Житомирской области локализованы. Какой сейчас воздух в Киеве

Пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.



"По состоянию на 7:00 27 апреля силами ГосЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 626 человек и 88 единиц техники, из них от ГосЧС 58 человек личного состава и 13 единиц техники. 26 апреля в 14 час. 20 мин. пожар вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества локализован", - сказано в сообщении.



В Чернобыльской зоне отчуждения усилия направлены на локализацию 2 очагов тления остатков древесины и торфяника.



"По состоянию на 7:00 27 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - сказано в нем.



Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГосЧС и дополнительно 5 путепрокладывателей Вооруженных сил.



Инженерной техникой создано 988 км минерализованных полос.



К тушению привлечены 1 059 человек и 234 единицы техники, из них от ГосЧС 1 029 человек личного состава и 221 единица техники, в том числе 2 вертолета.

Авиацией ГосЧС с начала работ осуществлено 2 230 сбросов - 5 130 тонн воды.



Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,015 мР/ч, Киевская область - 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль - 0,021 мР/ч, на КДП Дитятки 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).



По данным сайта saveecobot, воздух в Киеве стал заметно чище, местами умеренный уровень загрязнения.



Как сообщали Українськi Новини, после визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара.