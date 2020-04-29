Под Киевом до сих пор тлеют леса: какой индекс качества воздуха в столице

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает ликвидацию отдельных очагов тления остатков древесины в лесных массивах в Киевской и Житомирской областях, где вспыхнул новый лесной пожар.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

По состоянию 29 апреля спасатели ГосЧС содействуют в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках, пройденных огнем в Киевской области.

К тушению привлечены 590 человек и 150 единиц техники, из них от ГоЧС 487 человек личного состава и 110 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

Локализованы пожары в лесных массивах Овручского района Житомирской области.

По состоянию на 29 апреля оказывается помощь работникам лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

К тушению привлечены 204 человека и 38 единиц техники, из них от ГосЧС 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Также локализованы пожары в лесных массивах Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств Житомирской области.

По состоянию на 29 апреля проводится тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем.

К тушению привлечены 92 человека и 19 единиц техники, из них от ГосЧС 4 человека личного состава и 1 единица техники.

В то же время, В Киеве в районе улиц Героев Днепра, Подборной и Дарницы, а также в буче и Белгородке, возле Киева, наблюдается "умеренный" уровень загрязнения воздуха. Индекс качества воздуха в Киеве в приделах нормы, на большей территории столицы качество воздуха на уровне "хороший".

Индекс качества воздуха в Киеве. Карта: saveecobot

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

27 апреля ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в Денисовецком лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны.