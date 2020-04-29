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29 квітня 2020, середа, 21:00 6 Інфографіка
Фінанси 2020-04-29T22:15:03+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 689 млн гривень

Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 689 млн гривень

Елизавета Кесельман
Пенсії, індексація пенсій, Пенсійний фонд України, фінансування пенсій
Пенсія.
Пенсія.

29 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно з затвердженим графіком, почав фінансування травневих пенсій, індексація яких розпочнеться з 1 травня, після чого більшість українців отримають їх у банках.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду на Facebook.

Наголошується, що на пенсійні виплати спрямовано 689,6 мільйона гривень.

"Виплату пенсій буде проведено у визначену для кожного пенсіонера дату в установленому порядку: пенсія буде зарахована на ваш рахунок в банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії листоноші доставлять додому", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, на індексацію пенсій у травні та виплату пенсіонерам по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд.

Раніше заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

Також у понеділок, 13 квітня, Верховна Рада внесла зміни до держбюджету-2020, на індексацію пенсій і доплату за 1 тис. гривень виділили 30 млрд.

Крім того, станом на 21 квітня на пенсійні виплати спрямовано 4,9 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 31,5 мільярда гривень.

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