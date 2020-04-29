Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 689 млн гривень

29 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно з затвердженим графіком, почав фінансування травневих пенсій, індексація яких розпочнеться з 1 травня, після чого більшість українців отримають їх у банках.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду на Facebook.

Наголошується, що на пенсійні виплати спрямовано 689,6 мільйона гривень.

"Виплату пенсій буде проведено у визначену для кожного пенсіонера дату в установленому порядку: пенсія буде зарахована на ваш рахунок в банку, а тим, хто вибрав АТ "Укрпошта", пенсії листоноші доставлять додому", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, на індексацію пенсій у травні та виплату пенсіонерам по 1000 гривень хочуть виділити 20 млрд.

Раніше заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

Також у понеділок, 13 квітня, Верховна Рада внесла зміни до держбюджету-2020, на індексацію пенсій і доплату за 1 тис. гривень виділили 30 млрд.

Крім того, станом на 21 квітня на пенсійні виплати спрямовано 4,9 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 31,5 мільярда гривень.