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16 апреля 2020, четверг, 05:30 1711 Инфографика
Общество 2020-04-16T05:30:02+03:00
Українські Новини
Большинство украинцев получают пенсии в банках: какие финучреждения выбрали пенсионеры

Большинство украинцев получают пенсии в банках: какие финучреждения выбрали пенсионеры

Надежда Комендантова
Банки, Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, пенсии в Украине
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как в условиях пандемия коронавируса Пенсионный фонд призывает пенсионеров пользоваться мобильным приложением, в кототом можно получить всех спектр услуг, по состоянию на 1 апреля 2020 года большинство украинских пенсионеров (7,5 млн или 66,4%) получают пенсии в банковских учреждениях.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook.

В частности, согласно данным ПФУ, в "ПриватБанке" получают выплаты 51,5% пенсионеров, в Ощадбанке - 37,4%, в "Райффайзен банке Аваль" - 4,9%. На остальные банки приходится 6,2% рынка.

Как сообщали Українські Новини, пенсионерам могут урезают пенсии из-за подработок.

В понедельник Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

Тем временем, Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсий на 77 гривен после того, как ранее показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен.

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