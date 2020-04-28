У Житомирській області спалахнула нова лісова пожежа. Задіяли авіацію

В той час, як пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано, 28 квітня в Олевському районі Житомирської області стався новий спалах трави, який поширився на масив Поліського природного заповідника.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У другій половині дня близько 15 год. в Олевському районі Житомирської області сталося загоряння трав'яного настилу, яке поширилося на лісовий масив Поліського природного заповідника поблизу села Рудня-Перганська, місцями пожежа переходила у верховій", - сказано в повідомленні.

Для гасіння пожежі залучили наземні та авіаційні сили.

Повідомляється, що з допомогою авіації вдалося ліквідувати верхову пожежу.

В даний час продовжуються роботи з локалізації горіння лісової підстилки, пеньків і деревини.

Всього до гасіння залучили 124 осіб і 26 одиниць техніки, з них 3 літаки АН-32П.

У той же час, вак свідчать дані ресурсу IQ Air, станом на 22:30 Київ був на 62 місці в світі по чистоті повітря, перебуваючи в безпечній зеленій зоні.

Як повідомляли Українські Новини, 27 квітня ДСНС ліквідувала осередок тління торфу в Денисовецком лісництві і пожежу, що виникла на межі Чорнобильської зони.

Крім того, пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області, які раніше принесли в Київ запах диму, локалізовані.

У той же час, слідом за пандемією коронавіруса, 2020 рік обіцяє нагрівається планеті потоп, пожежі, які вже охопили Україну, біблійне нашестя сарани і неврожай. Природні катаклізми загрожують голодом не тільки бідним країнам, серйозними проблемами можуть бути і в США і Європи.