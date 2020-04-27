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  • Коронавирусом по всему миру заразились почти 3 млн человек. Где болеют больше всего
27 апреля 2020, понедельник, 08:53 155
Мир 2020-04-27T08:54:25+03:00
Українські Новини
Коронавирусом по всему миру заразились почти 3 млн человек. Где болеют больше всего

Коронавирусом по всему миру заразились почти 3 млн человек. Где болеют больше всего

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

И пока в Ухане в больницах не осталось пациентов с коронавирусом, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 2 971 639 человек, выздоровели - 866 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

По состоянию на 27 апреля, в тройке лидеров США, Испания и Италия.

Больше всего больных в Соединенных Штатах. В стране выявили 965 910 случаев заражения (5 259 за сутки).

В Испании 226 629 больных коронавирусом (2 870 за сутки).

В Италии за сутки зафиксировали еще 2 324 случаев Covid-19. Общее количество зараженных - 197 675 человек.

Более 100 000 заболевших еще в четырех странах:

  • Франция - 162 220 случаев, умерли 22 890 человек, выздоровели 45 681;
  • Германия - 157 770 случаев, умерли 5976 человек, выздоровели 112 тыс.;
  • Великобритания - 154 037 случаев, умерли 20 795 человек, выздоровели 778;
  • Турция - 110 130 случаев, умерли 2805 человек, выздоровели 29 140.

Как сообщали Українські Новини, Италия возобновит работу предприятий в начале мая, школы будут закрыты до сентября.


Кроме того, в США готовятся к ослаблению карантина и ожидает возвращения коронавируса. 

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