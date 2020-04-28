Райони Києва з найвищою захворюваністю COVID-19. Як змінилася карта поширення коронавірусу

Поки в Києві Київі зафіксували 1298 інфікованих коронавірусом, причому 78 з них за останню добу, Печерський район столиці продовжує бути місцем, де найбільше хворих на COVID-19.

Про це свідчить карта, опублікована прес-службою Київської міської державної адміністрації.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

Печерський +8 (всього 306);

Шевченківський +3 (всього 101);

Солом'янський +10 (всього 128);

Дніпровський +13 (всього 117);

Святошинський +6 (всього 75);

Деснянський +6 (всього 115);

Подільський +5 (всього 61);

Голосіївський +8 (всього 123);

Оболонський +7 (всього 81);

Дарницький +12 (всього 191).

Як повідомляли Українські Новини, кількість інфікованих Covid-19 по всьому світу становить 3 041 550 осіб, одужали - 894 тис. чоловік.

З тих, хто захворів на коронавірус в Києві, 56% чоловіків і 44% жінок. Найбільше хворих киян у віці 30-49 років, понад 43%.

Тим часом, експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 є у продажу у більшій частині великих аптечних мереж Києва по 440-490 гривень за штуку.

За повідомленням мера Києва, спалахів захворювання на коронавірусну інфекцію у гуртожитках столиці не виявлено.