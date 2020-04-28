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28 квітня 2020, вівторок, 17:16 9
Суспільство 2020-04-28T21:00:04+03:00
Українські Новини
Райони Києва з найвищою захворюваністю COVID-19. Як змінилася карта поширення коронавірусу

Райони Києва з найвищою захворюваністю COVID-19. Як змінилася карта поширення коронавірусу

Кира Молчанова
Карантин, Київ, КМДА, коронавірус в Києві
КМДА. Фото: КМДА
КМДА. Фото: КМДА

Поки в Києві Київі зафіксували 1298 інфікованих коронавірусом, причому 78 з них за останню добу, Печерський район столиці продовжує бути місцем, де найбільше хворих на COVID-19.

Про це свідчить карта, опублікована прес-службою Київської міської державної адміністрації.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

  • Печерський +8 (всього 306);
  • Шевченківський +3 (всього 101);
  • Солом'янський +10 (всього 128);
  • Дніпровський +13 (всього 117);
  • Святошинський +6 (всього 75);
  • Деснянський +6 (всього 115);
  • Подільський +5 (всього 61);
  • Голосіївський +8 (всього 123);
  • Оболонський +7 (всього 81);
  • Дарницький +12 (всього 191).

Як повідомляли Українські Новини, кількість інфікованих Covid-19 по всьому світу становить 3 041 550 осіб, одужали - 894 тис. чоловік.

З тих, хто захворів на коронавірус в Києві, 56% чоловіків і 44% жінок. Найбільше хворих киян у віці 30-49 років, понад 43%.

Тим часом, експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19 є у продажу у більшій частині великих аптечних мереж Києва по 440-490 гривень за штуку.

За повідомленням мера Києва, спалахів захворювання на коронавірусну інфекцію у гуртожитках столиці не виявлено.

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