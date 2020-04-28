В Киеве за сутки 78 новых случаев коронавируса, заразился 7-месячный ребенок

В то время, как в Украине уже 9,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Киеве зафиксировали 1298 инфицированных. Об этом сегодня, 28 апреля, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что за прошлые сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 78 человек, трое из них медики.

За последние сутки заболели: 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, три девочки от 11 до 16 лет, 36 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет, три мальчика от 7 месяцев до 17 лет.

22 пациента госпитализировали в больницы столицы, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек.