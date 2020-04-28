Количество больных коронавирусом в мире превысило 3 млн. Данные 28 апреля

В то время, как в ООН озвучили устрашающие прогнозы на 2020, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. По состоянию на 28 апреля, в тройке лидеров по прежнему США, Испания и Италия. Больше всего больных в Соединенных Штатах. В стране выявили 988 451 случаев заражения (22 541 за сутки). В Испании 229 422 больных коронавирусом (2 793 за сутки). В Италии за сутки зафиксировали еще 1 739 случаев Covid-19. Общее количество зараженных - 199 414 человек. Более 100 000 заболевших еще в четырех странах: Франция - 165 964 случаев, умерли 23 327 человек, выздоровели 46 299; Германия - 158 758 случаев, умерли 6 126 человек, выздоровели 114,5 тыс.; Великобритания - 158 348 случаев, умерли 21 157 человек, выздоровели 807; Турция - 112 261 случаев, умерли 2 900 человек, выздоровели 33 791. Как сообщали Українські Новини, в Италии смягчают карантин, какие изменения начнут действовать. Кроме того, карантин ослабили и в Литве.