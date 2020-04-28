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  • Количество больных коронавирусом в мире превысило 3 млн. Данные 28 апреля
28 апреля 2020, вторник, 08:30 11
Мир 2020-04-28T08:31:17+03:00
Українські Новини
Количество больных коронавирусом в мире превысило 3 млн. Данные 28 апреля

Количество больных коронавирусом в мире превысило 3 млн. Данные 28 апреля

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в ООН озвучили устрашающие прогнозы на 2020, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

По состоянию на 28 апреля, в тройке лидеров по прежнему США, Испания и Италия.

Больше всего больных в Соединенных Штатах. В стране выявили 988 451 случаев заражения (22 541 за сутки).

В Испании 229 422 больных коронавирусом (2 793 за сутки).

В Италии за сутки зафиксировали еще 1 739 случаев Covid-19. Общее количество зараженных - 199 414 человек.

Более 100 000 заболевших еще в четырех странах:

  • Франция - 165 964 случаев, умерли 23 327 человек, выздоровели 46 299;
  • Германия - 158 758 случаев, умерли 6 126 человек, выздоровели 114,5 тыс.;
  • Великобритания - 158 348 случаев, умерли 21 157 человек, выздоровели 807;
  • Турция - 112 261 случаев, умерли 2 900 человек, выздоровели 33 791.

Как сообщали Українські Новини, в Италии смягчают карантин, какие изменения начнут действовать. 


Кроме того, карантин ослабили и в Литве

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