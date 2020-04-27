В Киеве экспресс-тесты на коронавирус есть в большинстве аптечных сетей. Где купить и по какой цене

Экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 имеются в продаже в большей части крупных аптечных сетей Киева по 440-490 гривен за штуку, в то время, как в столице зафиксировали уже 1 220 зараженных COVID-19.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини.

По состоянию на 12:30 понедельника экспресс-тесты по цене 490 гривен имеются в продаже в сети аптек "Виталюкс".

Также тесты есть в аптеках сети "Аптека низких цен" (по 470-480 гривен).

В аптеках сети "Подорожник" тесты продают только партиями по 25 штук (цена за штуку - 440 гривен).

В небольшом количестве тесты есть в продаже в сети "Аптека доброго дня" (только в аптеке на проспекте Григоренко); стоимость - 465,5 гривен за штуку.

Экспресс-тестов нет в продаже в аптечной сети "Бажаємо здоров’я"; поставки в аптечную сеть не ожидаются.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля Министерство здравоохранения заявило, что аптеки могут продавать экспресс-тесты на коронавирус.

Также Кличко рассказал о том, как будут восстанавливать экономику столицы после карантина.