подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
27 апреля 2020, понедельник, 13:50 696
Общество 2020-04-27T13:50:42+03:00
Українські Новини
В Киеве экспресс-тесты на коронавирус есть в большинстве аптечных сетей. Где купить и по какой цене

В Киеве экспресс-тесты на коронавирус есть в большинстве аптечных сетей. Где купить и по какой цене

Елена Новикова
Коронавирус, киевские аптеки, Экспресс-тесты, коронавирус в Киеве, тесты на коронавирус, Виталюкс, Подорожник, Аптека доброго дня, Аптека низких цен
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

Экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 имеются в продаже в большей части крупных аптечных сетей Киева по 440-490 гривен за штуку, в то время, как в столице зафиксировали уже 1 220 зараженных COVID-19.

Об этом Українським Новинам сообщили представители аптечных сетей, передают Українськi Новини.

По состоянию на 12:30 понедельника экспресс-тесты по цене 490 гривен имеются в продаже в сети аптек "Виталюкс".

Также тесты есть в аптеках сети "Аптека низких цен" (по 470-480 гривен).

В аптеках сети "Подорожник" тесты продают только партиями по 25 штук (цена за штуку - 440 гривен).

В небольшом количестве тесты есть в продаже в сети "Аптека доброго дня" (только в аптеке на проспекте Григоренко); стоимость - 465,5 гривен за штуку.

Экспресс-тестов нет в продаже в аптечной сети "Бажаємо здоров’я"; поставки в аптечную сеть не ожидаются.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля Министерство здравоохранения заявило, что аптеки могут продавать экспресс-тесты на коронавирус.

Также Кличко рассказал о том, как будут восстанавливать экономику столицы после карантина.

Больше новостей о: Коронавирус киевские аптеки Экспресс-тесты коронавирус в Киеве тесты на коронавирус Виталюкс Подорожник Аптека доброго дня Аптека низких цен

Украинцев будут тестировать на COVID-19 больше, - ...
"Феофания" закупила тесты на COVID-19, но не прово...
Пожары, потопы, коронавирус и голод: в ООН озвучил...
Как живет киевское метро на карантине и когда его ...
В Киево-Печерской Лавре 20 новых случаев коронавируса. Всего в Киеве 1,2 тыс. инфицированных
Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских
Новости
На кладбища в поминальные дни пришли 13 тыс. человек. 5-7 млн приходили в предыдущие годы 14:25
Котировки акций британской Ferrexpo продолжили падение 2-ю неделю подряд 14:19
Из Майами в Киев вылетел рейс с эвакуированными украинцами 14:16
2 военных ранены из-за обстрелов в зоне ООС в понедельник 14:10
Рынки могут открыть уже на этой неделе. Кабмин соберется на заседание 13:58
больше новостей
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Николай Тищенко.
"Слуга народа" Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником" 23:52
больше новостей
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Министр юстиции назвал пожизненно заключенных интеллигентами и готов брать их на работу 15:11
больше новостей
Пожары в Житомирской области локализованы. Какой сейчас воздух в Киеве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok