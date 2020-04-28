подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 апреля 2020, вторник, 12:24 359
Общество 2020-04-28T13:06:44+03:00
Українські Новини
Кто чаще болеет коронавирусом в Киеве. Статистика по возрастным группам

Кто чаще болеет коронавирусом в Киеве. Статистика по возрастным группам

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Из тех, кто заболел коронавирусом в Киеве, 56% мужчин и 44% женщин. Больше всего больных киевлян в возрасте 30-49 лет, более 43%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Немного общей статистики, потому что часто спрашивают, кто в Киеве больше болеет. С подтвержденных случаев среди больных коронавирусом в столице: 44% женщин - 574 случая, и 56% мужчин - 724 человека. Среди больных 80 детей: 43 мальчика и 37 девочек - это чуть больше 6%. 120 медработников - то есть 9%. Служителей церкви - 179 человек, это 14%", - рассказал Кличко.

По возрастным категориям: дети до 17 лет - 80 человек или 6,2%. Киевляне 18-29 лет - 15,8% или 205 случаев. 30-49 лет - 43,4% или 564 человека. Киевляне в возрасте 50-65 лет - 23,2% - 301 случай. Люди 65 лет и старше - 11,4% или 148 больных.

"Как вы видите, вирус поражает всех. Но, по статистике, больше болеют мужчины. И больше всего случаев - среди активной части общества - людей 30-49 лет. Старшие люди больше прислушались к призывам беречься и соблюдают правила", - отметил мэр Киева. 

Как сообщали Українські Новини, с начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 639 детей. 

Тем временем в Украине на аппарате ИВЛ находится 121 больной коронавирусом, среди них ребенок и медики.

Больше новостей о: Киев Карантин коронавирус в Киеве

Откроются непродовольственные магазины и парикмахерские. Как начнут ослаблять карантин в Киеве
В Киеве за сутки 78 новых случаев коронавируса, заразился 7-месячный ребенок
Новости
Кабинет гражданина Украины: какие данные имеет о вас государство 13:21
В начале карантина продажи бытовой техники упали на 37%, в начале апреля отмечен рост на 8% 13:18
Член набсовета "Укрзализныци" Лещенко задекларировал больше 300 тыс. гонорара в апреле 13:07
В Туркменистане женщинам-госслужащим запретили делать маникюр, накладные ресницы и красить волосы 13:00
На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца 12:59 Документ
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
В Херсонской области фермеры заблокировали международную трассу из-за закрытых рынков 15:28
больше новостей
Госдолг Украины в первый месяц карантина сократился на 3,6%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok