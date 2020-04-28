Кто чаще болеет коронавирусом в Киеве. Статистика по возрастным группам

Из тех, кто заболел коронавирусом в Киеве, 56% мужчин и 44% женщин. Больше всего больных киевлян в возрасте 30-49 лет, более 43%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Немного общей статистики, потому что часто спрашивают, кто в Киеве больше болеет. С подтвержденных случаев среди больных коронавирусом в столице: 44% женщин - 574 случая, и 56% мужчин - 724 человека. Среди больных 80 детей: 43 мальчика и 37 девочек - это чуть больше 6%. 120 медработников - то есть 9%. Служителей церкви - 179 человек, это 14%", - рассказал Кличко.

По возрастным категориям: дети до 17 лет - 80 человек или 6,2%. Киевляне 18-29 лет - 15,8% или 205 случаев. 30-49 лет - 43,4% или 564 человека. Киевляне в возрасте 50-65 лет - 23,2% - 301 случай. Люди 65 лет и старше - 11,4% или 148 больных.

"Как вы видите, вирус поражает всех. Но, по статистике, больше болеют мужчины. И больше всего случаев - среди активной части общества - людей 30-49 лет. Старшие люди больше прислушались к призывам беречься и соблюдают правила", - отметил мэр Киева.



Как сообщали Українські Новини, с начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 639 детей.



Тем временем в Украине на аппарате ИВЛ находится 121 больной коронавирусом, среди них ребенок и медики.