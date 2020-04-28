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28 апреля 2020, вторник, 14:50 176
Общество 2020-04-28T14:50:08+03:00
Українські Новини
В киевских общежитиях вспышек коронавируса не нашли

В киевских общежитиях вспышек коронавируса не нашли

Ольга Фандорина
Коронавирус, Общежитие, коронавирус в Киеве, Коронавирус в общежитии
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Вспышек заболевания коронавирусной инфекцией в общежитиях Киева не выявлено.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Вспышек болезни (коронавируса) в столичных общежитиях на сегодняшний день не выявлено", - сказал он.

Кличко сообщил, что в Киеве есть 473 общежития различных форм собственности, 77 из них - в коммунальной собственности города, которые, по его словам, обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, оборудованы помещениями для изоляции больных в случае необходимости.

Также он отметил, что во всех общежитиях Киева введен обязательный температурный скрининг и постоянный надзор медработниками.

Соответствующий строгий режим Киев ввел и в общежитиях, где живут работники коммунальных предприятий.

Кличко заявил, что ранее в общежитиях Киева были выявлены только единичные случаи заболевания, например, в Киевском институте музыки им. Глиера, где был обнаружен зараженный молодой человек, которого вовремя госпитализировали, а всех остальных студентов, находившихся в общежитии, поместили на двухнедельную обсервацию.

Как сообщали Українські Новини, Запорожье закрыло общежитие из-за вспышки коронавируса.

Также в Одесском частном доме престарелых — вспышка коронавируса.

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