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28 квітня 2020, вівторок, 12:54 12
Суспільство 2020-04-28T12:55:32+03:00
Українські Новини
Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло вже тиждень як виписався з лікарні

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло вже тиждень як виписався з лікарні

Ольга Фандорина
Коронавірус в Києво-Печерській лаврі, Владика Павло, Лікування від коронавіруса
Владика Павло. Фото: Думська
Владика Павло. Фото: Думська

Настоятель Києво-Печерської лаври (Українська православна церква Московського патріархату) Павло, раніше хворий коронавірусом, виписався з лікарні.

Про це Українським Новинам повідомив Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

"Владика Павло вже тиждень як виписався з лікарні", - сказав він.

За його словами, він перебуває вдома.

Також Климент повідомив, що переважна більшість священнослужителів і ченців з Києво-Печерської лаври вже одужали від коронавіруса.

6 ченців повернулися в Києво-Печерську Лавру, одужавши від коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, а також викладачі та студенти Київської духовної академії, яка знаходиться на території лаври, — усього близько 150-200 чоловік.

Раніше настоятель Києво-Печерської Павло був госпіталізований в лікарню з коронавірусом. У нього багато супутніх захворювань.

За словами митрополита Климента, зараз вже більшість кліриків йдуть на поправку. Померли від коронавіруса троє осіб.

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