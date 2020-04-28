У МЗС розповіли, коли дозволять виїзд за кордон заробітчан

В умовах закритого держкордону України виїзд або вивезення українців за кордон на роботу буде дозволено після поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу (Covid-19). Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини. "Зараз усі зусилля уряду спрямовані на те, щоб повертати з-за кордону українців, які застрягли в різних країнах, щоб вони могли вдома безпечно і максимально комфортно переживати карантинні заходи. Тому нелогічно виглядає паралельно організовувати масові чартери для вивезення з України українців. Але ми налаштовані конструктивно. Ми розуміємо потребу в працівниках наших партнерів. Будемо готові переглянути цю позицію в контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу", - сказав він. Таким чином Кулеба прокоментував слова посла Естонії в Україні Каймо Кууска про те, що після дозволу на виїзд 200 українців на сезонні роботи у Фінляндії український уряд призупинив подальші чартери. Міністр пояснив, що МЗС керується турботою про безпеку та здоров'я українців. "В умовах поширення пандемії будь-яка подорож - це небезпека захворювання, тим більше літаком", - сказав він. Водночас після поліпшення ситуації, за його словами, заборону буде переглянуто. Як повідомляли Українські Новини, раніше ми писали про топ-країн Європи для роботи українців. Через обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом українці почали масово шукати нову роботу на карантині. Ми розповідали, які вакансії затребувані на карантині для дистанційної роботи.