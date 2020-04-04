З початку карантину українці почали масово шукати нову роботу: як зробити пошук більш успішним

За перші два тижні карантину, який продовжили до 24 квітня, а за словами Арсена Авакова можуть продовжити до середини травня, кількість українців, які шукають нову роботу, зросла на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Такі дані наводить hh.ua | grc.ua.

Зазначається, що роботу активно шукають як фахівці-початківці, так і вже досвідчені топ-менеджери. Резюме розміщуються як в соціальних мережах і тематичних телеграм-каналах, так і на сайтах з пошуку роботи.

Водночас у ситуації карантину роботодавці не поспішають брати на роботу нових співробітників. Швидше, все навпаки: наявних колег роботодавці перевели на віддалену роботу або відправили у відпустку за свій рахунок, а пошук нових співробітників призупинили. Проте впадати у відчай з приводу «нічого не зможу знайти» не варто. Це і справі не допоможе, і здоров’ю зашкодить. Експерти дали поради, які допоможуть зробити пошук нової роботи успішнішим в умовах обставин, що склалися.

Оновлення резюме

У прямому сенсі: оновіть дату публікації. Так ваше резюме стане більш актуальним і в пошуковику на кадровому порталі підніметься вище, що збільшить імовірність перегляду роботодавцем.

І в переносному оновіть: зробіть апгрейд. Очевидно, в ситуації, що склалася, будуть затребувані фахівці, готові працювати віддалено, на проєкт або неповний день. Якщо такий графік вам до душі, не забудьте вказати це в резюме. Скоріше за все, за час карантину багато хто з вас уже встиг пройти корисні онлайн-курси і прокачати відсутні скіли. Обов’язково доповніть резюме цією інформацією. Особливо цінними стануть навички роботи в діджитал і IT. Знання іноземних мов не менш актуально.

Розширте пошук

Крім порталів з пошуку роботи, регулярно відвідуйте спільноти у соціальних мережах з пропозиціями про роботу. Тим паче багато із них тематичні – одні для пошуку роботи в маркетингу і PR, інші – для студентів і фахівців-початківців без досвіду, треті – послуги нянь і репетиторів на дому, четверті – пропозиції в IT, а ще для бухгалтерів і фінансистів, рекрутерів і HR-менеджерів, тільки для фрилансерів... Список можна продовжувати. Тому сміливо заходьте в групи і не тільки відгукуйтеся на вакансії, що цікавлять, а й самі розміщуйте пости-резюме. Також підписуйтесь на телеграм-канали та моніторте пропозиції там.

Будьте готові до спілкування онлайн

Перевірте на актуальність номер мобільного телефону і завжди будьте на зв’язку. В електронній пошті і месенджерах у тому числі. Якщо не маєте практики спілкування в відеоформаті, нехай вам допоможуть ті, хто вже знає, як це робити. Краще з’ясувати і навчитися до того, як вам зателефонує рекрутер і запропонує онлайн-співбесіду.

А спілкуватися ви, швидше за все, будете за допомогою популярних програм Skype, Viber, Facebook Messenger, FaceTime (коли й у вас, й у рекрутера смартфони на базі iOS). Можна спілкуватися і колективно. Наприклад, у разі, коли познайомитися з вами захоче не тільки ейчар, а й безпосередній керівник відділу або генеральний директор, – для зв’язку можуть запропонувати Zoom або Microsoft Teams. Щоб не бути заскоченим зненацька, краще заздалегідь ознайомитися, як працюють ці інструменти.

Співбесіда

Деякі компанії продовжують працювати у звичайному режимі й цілком імовірно можуть запрошувати вас на співбесіду в офіс. Однак не поспішайте погоджуватися. Запропонуйте зустрітися в онлайн-режимі. Поясніть, що дотримуєтеся карантину і не хочете наражати на небезпеку себе та людей, які вас оточують. Сьогодні існує маса інструментів для віртуального спілкування, що допоможуть поспілкуватися з роботодавцем без особистого контакту.

При цьому пам’ятайте, що до онлайн-співбесіди теж потрібно добре підготуватися. Вас має бути добре видно і чутно. Жодних маневрів, що відволікають: телевізора, музики, домашніх тварин, дітей тощо. Виберіть максимально нейтральне тло, не сідайте екраном до вікна, одягніться відповідно до приводу (піжама або домашній халат не підходять).

Ставте запитання

Заздалегідь підготуйте і запишіть ваші запитання, щоб не забути поставити їх роботодавцю. Поцікавтеся, як зараз працює компанія: чи відбулося переведення працівників на віддалену роботу; якщо ні, то як компанія сприяє безпечному трансферу колег; які заходи безпеки існують в офісі (вимірювання температури, дезінфекція простору, медичні маски, антибактеріальні засоби і т.п.). Відповіді на ці запитання допоможуть зрозуміти, наскільки відповідальний роботодавець, чи цінує своїх співробітників і як знаходить вихід у форс-мажорних ситуаціях.

Раніше Українські Новини писали про те, як карантин вплинув на ринок праці в Україні.

Тим часом, популярністю і попитом почала користуватися віддалена робота в різних сферах, що дозволяє мати дохід в кризовий період.