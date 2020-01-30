Топ-5 країн в Європі, де найбільше чекають українців на роботу

Найбільше на робочі вакансії в 2019-му році українців чекали в Польщі, Німеччині, Словаччині, Ізраїлі, Чехії, Угорщині та Литві, а кількість відгуків на працевлаштування за кордоном склала більше півмільйона.

Про це йдеться в аналітиці OLX Робота за 2019 рік, передає "Економічна правда".

Пакувальник, водій, офіціант, будівельник і різноробочий найбільш популярні вакансії серед роботодавців у топ-10 країнах.

Працюючи офіціантом, найвищу зарплату можна було отримати в Ізраїлі та Швеції - приблизно 61 000 грн. Влаштовуватися на штукатура їхали в Литву, де пропонували 60 000 грн, а сантехнікам найбільше платили в Німеччині - приблизно 50 000 грн.

Однією з найпривабливіших країн для працевлаштування за кордоном для українців стала Словаччина. За 2019-го року було приблизно 1300 пропозицій, а середня заробітна плата вища, ніж та, що пропонували в Польщі - 28 000 грн проти 25 500 грн.

В топ-5 країн з найбільшою кількістю вакансій також увійшов Ізраїль, де оклад українського фахівця міг скласти в середньому 50 000 грн.

Кількість вакансій на посаду офіціанта - 1823, водія - 1811, пакувальника - 1212, будівельника - 811, разноробочего - 701.

Найнижчий рівень заробітної плати мали такі країни, як Чорногорія, Болгарія та Грузія, він становив близько 16 000 грн. Однак кількість запитів українців на вакансії в цих країнах найнижче.

Протягом 2019-го року українці цікавилися роботою у Польщі - 174 000 запитів, у Німеччині - 171 000, а також значна кількість людей планували попрацювати в Чехії - 103 000.

Інша ситуація з країнами Північної Європи. Серед запитів на пошук роботи за кордоном 28000 припали на вакансії в Норвегії, 21000 - у Швеції і значна кількість у Фінляндії.

Серед усіх запитів користувачів у категорії "Робота за кордоном" 5% склав пошук вакансії водія. Знаходити такі пропозиції в 2020 стоїть в Ізраїлі, Швеції, Литві, Німеччині, Чехії, Польщі, Хорватії, Естонії, Словаччини та Угорщини, оскільки в цих країнах їх найбільше.

Близько 35 000 запитів в 2019 році склав пошук вакансій сімейних пар.

Найбільш охочими отримати роботу за кордоном люди живуть у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях, пошуковики в цих регіонах активно відгукувалися на вакансії.

Інфографіка. Фото: Економічна правда

Як повідомляли Українські Новини, для українців готують новий Трудовий кодекс, в якому чоловіки зможуть нарівні з жінками йти в декрет.

Нагадаємо, на вакансію на безлюдному острові претендують понад 23 тис. охочих з усього світу.