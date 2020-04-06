Фінляндія хоче організувати чартери в Україну для сезонних працівників

Міністерство праці Фінляндії в умовах карантину та скасування регулярного авіасполучення планує організувати чартери для доставки сезонних сільгоспробітників з України в країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Фінські фермери через заходи, введені через коронавірус, зіткнулися з гострим дефіцитом робочої сили. За їх словами, багато продуктів харчування можуть закінчитися і вартість їжі підвищиться, якщо весняні польові роботи не будуть проведені вчасно.

На фінських фермах традиційно працюють сезонні працівники з України, Росії і Таїланду.

Зараз Міністерство праці вивчає можливість організувати чартерні рейси для українських працівників. За словами старшого спеціаліста Мінпраці Лаури Перхеентупа, українці мають пройти двотижневий карантин, перш ніж відправитися на ферми.

Вона повідомила, що у міністерстві в терміновому порядку працюють над цим планом.

Зі слів чиновниці, йде приблизно про 1500 працівників з третіх країн - вони критично важливі для фінської сільського господарства.

Також у Фінляндії планують запустити спеціальну рекламну кампанію з тим, щоб залучити на ферми місцевих жителів, відправлених у примусову відпустку, а також студентів, школярів та біженців.

Нестача працівників відчувається не тільки у Фінляндії. Така ж ситуація по всій Європі. Під загрозою може опинитися збір врожаю овочів, ягід і винограду.

Як повідомляли Українські Новини, з початку карантину українці почали масово шукати нову роботу.

Тим часом, популярністю і попитом почала користуватися віддалена робота в різних сферах, що дозволяє мати дохід у кризовий період, а Рада прийняла закон про дистанційній роботі.