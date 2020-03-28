Дистанционный заработок на карантине: какие вакансии наиболее востребованы, – эксперты

Из-за пандемии коронавируса многие страны объявили карантин, что привело к экономическому кризису, и оставило без работы более, чем 25 млн человек. В связи с этим, популярностью и спросом начала пользоваться удаленная работа в разных сферах, позволяющая иметь доход в кризисный период. О том, какие варианты дистанционного заработка есть в условиях карантина, и как найти вакансии на рынке труда в Украине, рассказали эксперты hh.ua | grc.

По количеству вакансий уступает IT-профсфера. Для разработчиков ПО или системным администратором найти дистанционную работу - задача выполнимая.

Интересные вакансии есть и для переводчиков. В спросе английский, немецкий, испанский языки и тому подобное.

А еще приятная новость для соискателей: работодатели, которые в течение начала 2020 размещали вакансии для поиска удаленных специалистов, достаточно охотно рассматривали новичков. Собственно, на специалистов без опыта была рассчитана почти половина всех соответствующих предложений о работе.

Совместить работу и подработку

Этот вариант будет актуален тем, чей объем работы (и как следствие - размер заработка) в связи с карантином снизился. Если кардинально менять текущего работодателя нет желания или возможности, можно попробовать монетизировать собственное хобби или найти работу с частичной занятостью.

Интересные предложения есть для тех, кто увлекается фотографией или мастерски владеет письменным словом. А возможно, вы по образованию физик, астрофизик, астроном, биолог, геолог, географ и т.д. и никогда не работали по специальности? Можно это исправить с пользой для кошелька и стать удаленным научным сотрудником - фактчекером.

Какой бы вариант вы ни выбрали, совмещать две работы-это не всегда просто. Ведь нужно вдвое больше сил, энергии и времени, чтобы все успевать. Секрет успеха в грамотном планировании. Вам нужно будет сочетать как минимум два рабочих графика, следить за сроками и делать все вовремя. Вооружитесь электронными календарями или таск менеджерам и начните фиксировать рабочие задачи и дедлайны и вести учет времени.

Перепрофилироваться и получить новую профессию

Если никакое из ваших увлечений не может принести заработка, а профессия не предполагает дистанционной работы, можно попробовать освоить новую специальность. Еще несколько десятков лет назад образование было прерогативой только определенных слоев населения. Сейчас ситуация изменилась. Каждый может получить профессию, окончив курсы онлайн и устроиться работать.

На какие специальности советуем обратить внимание

Аналитика данных или специалист Data Scientist

Будущему специалисту желательно иметь базовые навыки программирования на Python.

Тестирование ПО

Получить квалификацию Junior-специалиста в этой профессии можно за 3-4 месяца упорного обучения. Отдельно стоит выделить и знание английского на уровне не ниже Upper Intermediate. Этот язык придется постоянно применять в работе, начиная с общения с иностранными коллегами и заканчивая заполнением специальной документации.

SMM

Благодаря специализированным курсам можно достаточно оперативно изучить особенности аудитории социальных сетей и сегментирования и таргетирования, а также маркетинговые характеристики популярных социальных сетей. И начать работать. Учебные курсы по этим дисциплинам в открытом доступе онлайн, такие специалисты востребованы на рынке труда и в них большие перспективы.

Выбирая новую профессию, помните, что она должна соответствовать вашим индивидуальным талантам и предпочтениям.

Как сообщали Українські Новини, в США впервые за 40 лет более 3 млн человек остались без работы.