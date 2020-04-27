У Німеччині фіксують нові спалахи COVID-19. За добу більше тисячі нових випадків зараження

Канцлер Німеччини Ангела Меркель днями заявила, що країна ослаблює карантин, та з 4 травня почне відкривати навчальні заклади, перукарні та салони краси. У той же час, кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусною інфекцією перевищила 155 тис. осіб. Про це передає Reuters.

Як повідомляє відомство, в цілому в країні зареєстровано 155 193 випадки зараження на коронавірус, з яких 1018 нових заражень зафіксовано за минулу добу. Крім того за останні 24 години в Німеччині померли 140 осіб і загальна кількість летальних випадків зросла до 5750.

Як наголошується, в країні більше 114 тис. осіб одужали від коронавірусу з початку пандемії.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина стала однією з країн, де зафіксовано найвища смертність від коронавірусу.

Крім того, у Німеччині через коронавірусну епідемію скасували Октберфест.

За останніми даними, коронавірусом по всьому світу заразилися більше трьох мільйонів людей.

Тим часом, в Україні за даними на 27 квітня коронавірус підтвердили у 73 медиків.