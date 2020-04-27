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27 апреля 2020, понедельник, 10:19 234
Медицина 2020-04-27T10:26:59+03:00
Українські Новини
За сутки коронавирус подтвердили у 73 медиков, - Минздрав

За сутки коронавирус подтвердили у 73 медиков, - Минздрав

Ярина Вацяк
коронавирус в Украине, Covid-19, коронавирус у детей, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В течение воскресенья, 26 апреля, были госпитализированы 83 больных коронавирусной инфекцией в то время, как в Украине 47-й день карантина

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 83 человека", - сказал он.

Среди 392 человек, у которых 26 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция, 28 детей и 73 медработника.

Всего с начала эпидемии заболели 614 детей и 1 749 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Тем временем, в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений.

Количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 2 971 639 человек, выздоровели - 866 тыс. человек. По состоянию на 27 апреля, в тройке лидеров США, Испания и Италия.

В то же время Италия возобновит работу предприятий в начале мая, школы будут закрыты до сентября.

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