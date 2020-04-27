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  • Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських
27 квітня 2020, понеділок, 12:19 16
Політика 2020-04-27T12:41:39+03:00
Українські Новини
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських

Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських

Ярина Вацяк
Віталій Кличко, Володимир Слончак, Брифінг Кличка, заступник Кличка

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступником голови Київської державної адміністрації (КМДА) Володимира Слончака, який напав на патрульного поліцейського в Києві.

Про це Кличко сказав в ході брифінгу.

"Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, ви бачили в новинах, що сталося вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу - в першу чергу тим, хто її представляє", - сказав він.

Також Кличко вибачився перед правоохоронцями і киянами за таку негідну поведінку заступника голови КМДА.

"Я не раз говорив, що нікого покривати не буду! І Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом. Як і кожен громадянин України", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, головне управління Національної поліції у Києві відкрило кримінальне провадження за фактом побиття заступником голови Київської державної адміністрації Володимиром Слончаком патрульного поліцейського в Києві.

Раніше Кличко усунув першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника від виконання посадових обов'язків на час слідства про можливе одержання хабара.

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