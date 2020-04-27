Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступником голови Київської державної адміністрації (КМДА) Володимира Слончака, який напав на патрульного поліцейського в Києві.

Про це Кличко сказав в ході брифінгу.

"Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, ви бачили в новинах, що сталося вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу - в першу чергу тим, хто її представляє", - сказав він.

Також Кличко вибачився перед правоохоронцями і киянами за таку негідну поведінку заступника голови КМДА.

"Я не раз говорив, що нікого покривати не буду! І Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом. Як і кожен громадянин України", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, головне управління Національної поліції у Києві відкрило кримінальне провадження за фактом побиття заступником голови Київської державної адміністрації Володимиром Слончаком патрульного поліцейського в Києві.

Раніше Кличко усунув першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника від виконання посадових обов'язків на час слідства про можливе одержання хабара.