Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступником голови Київської державної адміністрації (КМДА) Володимира Слончака, який напав на патрульного поліцейського в Києві. Про це Кличко сказав в ході брифінгу. "Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, ви бачили в новинах, що сталося вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу - в першу чергу тим, хто її представляє", - сказав він. Також Кличко вибачився перед правоохоронцями і киянами за таку негідну поведінку заступника голови КМДА. "Я не раз говорив, що нікого покривати не буду! І Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом. Як і кожен громадянин України", - зазначив Кличко. Як повідомляли Українські Новини, головне управління Національної поліції у Києві відкрило кримінальне провадження за фактом побиття заступником голови Київської державної адміністрації Володимиром Слончаком патрульного поліцейського в Києві. Раніше Кличко усунув першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника від виконання посадових обов'язків на час слідства про можливе одержання хабара.