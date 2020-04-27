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27 квітня 2020, понеділок, 11:19 15
Силові структури 2020-04-27T11:20:48+03:00
Українські Новини
В Офісі генпрокурора не готують підозри у держзраді Турчинову і Порошенку, — Венедіктова

В Офісі генпрокурора не готують підозри у держзраді Турчинову і Порошенку, — Венедіктова

Валерия Драгомирова
держзрада, Олександр Турчинов, Порошенко Петро, Офіс генерального прокурора
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Офіс генерального прокурора спростовує інформацію ЗМІ про підготовку підозр колишньому секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову і експрезиденту Петру Порошенку в державній зраді у зв'язку з віддачею команди на прохід українських військових кораблів через Керченську протоку в 2018 році.

Про це Українським Новинам повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Виробництво в ДБР, але там розслідування триває", - сказала вона.

За її словами, перспектива у цій справі поки що незрозуміла.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Турчинову і Порошенку збираються вручити підозри у держзраді.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно Петра Порошенка за підозрою в державній зраді.

Раніше генерал-майору СБУ Шайтанову повідомили про підозру у держзраді і теракт.

Тим часом Генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила проти Петра Порошенка справу за конкурсом суддів ВС, який сама програла.

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