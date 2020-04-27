В Офісі генпрокурора не готують підозри у держзраді Турчинову і Порошенку, — Венедіктова

Офіс генерального прокурора спростовує інформацію ЗМІ про підготовку підозр колишньому секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову і експрезиденту Петру Порошенку в державній зраді у зв'язку з віддачею команди на прохід українських військових кораблів через Керченську протоку в 2018 році.

Про це Українським Новинам повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.



"Виробництво в ДБР, але там розслідування триває", - сказала вона.



За її словами, перспектива у цій справі поки що незрозуміла.



Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Турчинову і Порошенку збираються вручити підозри у держзраді.



Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно Петра Порошенка за підозрою в державній зраді.



Раніше генерал-майору СБУ Шайтанову повідомили про підозру у держзраді і теракт.



Тим часом Генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила проти Петра Порошенка справу за конкурсом суддів ВС, який сама програла.