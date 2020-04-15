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15 апреля 2020, среда, 15:28 1054
Силовые структуры 2020-04-15T16:30:50+03:00
Українські Новини
Генерал-майору СБУ Шайтанову сообщили о подозрении в госизмене и теракте

Генерал-майору СБУ Шайтанову сообщили о подозрении в госизмене и теракте

Елена Новикова
СБУ, подозрение в терроризме, Валерий Шайтанов, подозрение в госизмене, Офис Генпрокурора, Генерал-майор, Шайтанов
Шайтанов. Фото: ssu.gov.ua
Шайтанов. Фото: ssu.gov.ua

Офис генерального прокурора сообщил генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову о подозрении в государственной измене и террористическом акте.

Об этом Українським Новинам сообщили в офисе генерального прокурора.

"Ему сообщено о подозрении по статьям 258 и 111 Уголовного кодекса", - сказали в ведомстве.

Офис генпрокурора уже подал в суд ходатайство о взятии Шайтанова под стражу без альтернативы залога.

Шевченковский районный суд Киева рассмотрит меру пресечения в среду и четверг.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в планировании убийства бывшего командира добровольческого батальона сил антитеррористической операции Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.

Ранее сообщалось о том, что журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой спецоперацию по задержанию Корбана проводил бывший руководитель спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Шайтанов, причастный к штурму Дома профсоюзов в Киеве.

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