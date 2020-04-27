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27 квітня 2020, понеділок, 10:57 13
Економіка 2020-04-27T11:08:58+03:00
Українські Новини
Рубль трохи просів на початку тижня. Курс російської нацвалюти на 27 квітня

Рубль трохи просів на початку тижня. Курс російської нацвалюти на 27 квітня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

В той час, як долар почав дорожчати, у понеділок, 27 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 24 квітня, впав на 2 копійки і становить 3,10 гривень за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в понеділок підвищився на 1 копійку і становить 3,69 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 27 квітня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,10 3,69
Максимальний 3,50 3,90
Мінімальний 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 квітня на 1,01 коп. до 27,4097 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,99 коп. до 27,0165 UAH/USD.

Також економісти також пронгнозировали, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Тим часом гривня на міжбанку з початку року обвалилася вже більш ніж на 14%.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH/USD після зміцнення курсу в середу на 9 коп.

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