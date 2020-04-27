Доллар начал дорожать после выходных. Курс валют на 27 апреля

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 апреля на 1,01 коп. до 27,4097 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,99 коп. до 27,0165 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,42 коп. до 28,8987 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,58 коп. до 29,5845 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,0165 27,4097 28,8987 29,5845 3,10 3,69 Максимальный 27,2000 27,8000 29,2500 29,9000 3,50 3,90 Минимальный 26,6000 27,2500 27,6500 29,3000 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, экномисты также пронгнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD после укрепления курса в среду на 9 коп.