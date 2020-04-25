План Шмигаля по виходу з карантину: коли почнеться другий етап і що дозволять українцям

Після того, як Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину, який продовжили до 11 травня, згідно з яким спортзали відкриють двічі, а на першому етапі планується відкрити парки, сквери, лісопарки та прибережні зони відпочинку, але не дитячі майданчики, також відкрити частина салонів краси, відновити тренування в командних видах спорту, відновити оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами, кав'ярні на винос, автомийки, веломагазини і велопрокат, а також дозволити роботу нотаріусів, адвокатів та аудиторів. Українські Новини розкажуть, що передбачено другим етапом і коли він почнеться.

Так, другий етап буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих буде щодня знижуватися.

Тоді відкриють побутове обслуговування населення, відновлять заняття в школах для учнів випускних класів, які дозволять працювати закладам громадського харчування на винос, відкриють кінотеатри під відкритим небом, спортзали, готелі, відновлять спортивні змагання, в яких зможуть брати участь не більше 50 осіб без глядачів.

побутове обслуговування населення;

навчання у випускних класів у школах, підготовка до ЗНО;

функціонування закладів громадського харчування (обслуговування на винос);

робота кінотеатрів під відкритим небом, спортзалів і фітнес-центрів (з обмеженнями і без басейнів);

поселення в готелі;

спортивні змагання, в яких беруть участь не більше 50 осіб і без глядачів.

Україна буде виходити з карантину в 5 етапів. Що передбачено другим етапом.

Як повідомляли Українські Новини, перший етап виходу з карантину буде введений, коли протягом 10 днів поспіль співвідношення зафіксованих випадків захворювання коронавірусом серед усіх захворілих буде незмінним або утримуватися в межах 5%.

Обмежувальні заходи в Україні були введені з 12 березня, а раніше карантин в Україні був введений до 24 квітня. А продовження карантину ініціювало Міністерство охорони здоров'я.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.