В Ворзеле под Киевом завершилась обсервация прилетевших из ОАЭ украинцев. Все здоровы

Обсервация прилетевших из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) украинцев в Ворзеле Киевской области завершилась, никто не заражен коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українські Новини.

"Вчера завершился срок обязательной обсервации 113 туристов, которые вернулись из ОАЭ и были размещены в санатории Ворзеле", - сказал он.

По его словам, у них нет признаков коронавируса.

На данный момент они уже разъехались по домам.

Как сообщали Українські Новини, куда и при каких условиях можно выходить в карантин.

Также в апреле еще 15 тыс. украинцев планируют вернуться в Украину из-за границы.

Ранее в Киев прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 113 украинцами и 10 тоннами гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.