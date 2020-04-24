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24 апреля 2020, пятница, 16:29 509
Медицина 2020-04-24T16:30:11+03:00
Українські Новини
В Ворзеле под Киевом завершилась обсервация прилетевших из ОАЭ украинцев. Все здоровы

В Ворзеле под Киевом завершилась обсервация прилетевших из ОАЭ украинцев. Все здоровы

Надежда Комендантова
ОАЭ, Ворзель, Коронавирус, коронавирус в Украине, обсервация
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Обсервация прилетевших из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) украинцев в Ворзеле Киевской области завершилась, никто не заражен коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українські Новини.

"Вчера завершился срок обязательной обсервации 113 туристов, которые вернулись из ОАЭ и были размещены в санатории Ворзеле", - сказал он.

По его словам, у них нет признаков коронавируса.

На данный момент они уже разъехались по домам.

Как сообщали Українські Новини, куда и при каких условиях можно выходить в карантин.

Также в апреле еще 15 тыс. украинцев планируют вернуться в Украину из-за границы.

Ранее в Киев прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 113 украинцами и 10 тоннами гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

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