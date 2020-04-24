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24 квітня 2020, пʼятниця, 17:58 50
Зовнішня політика 2020-04-24T19:00:02+03:00
Українські Новини
З'явилась реакція МЗС на попередження Грузії щодо призначення Саакашвілі

З'явилась реакція МЗС на попередження Грузії щодо призначення Саакашвілі

Виолетта Чайковская
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Михайло Саакашвілі. Фото: Ельдар Сарахман/УП
Михайло Саакашвілі. Фото: Ельдар Сарахман/УП

Міністерство закордонних справ (МЗС) поки що не отримувало офіційного попередження Грузії про відкликання посла в Україні в разі, якщо колишній грузинський Президент Михайло Саакашвілі буде призначений віце-прем'єр-міністром, і розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба МЗС.

"Жодного офіційного звернення від грузинської сторони щодо можливого відкликання Посла Грузії МЗС України не отримувало", - відповіла прес-служба на питання про те, чи отримувала ноту від зовнішньополітичного відомства чи усне повідомлення від посла або інших уповноважених органів та осіб Грузії.

На запитання про те, чи планує Україна якимось чином реагувати на попередження прем'єр-міністра Грузії Георгі Гахарії, у тому числі шляхом виклику посла для переговорів, МЗС відповіло, що для реалізації подібних рішень існує усталена процедура.

При цьому МЗС підкреслило, що Україна розраховує на збереження партнерських відносин з Грузією.

"Ми розглядаємо Грузію як надійного друга і союзника і сподіваємось на подальший розвиток стратегічного партнерства з грузинською стороною", - зазначила прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини, 22 квітня у "Слузі народу" анонсували призначення Саакашвілі в Кабмін. Сам Саакашвілі заявив, що Зеленський запропонував йому стати віце-прем'єром з питань реформ в уряді. Призначення може відбутися у ході позачергового засідання Верховної Ради наступного тижня, 27-30 квітня, однак навіть у "Слузі народу" поки немає єдиної позиції щодо призначення.

Соцмережі відреагували на повернення Саакашвілі мемами та фотожабами. Тим часом Українські Новини підготували добірку головних скандалів із Саакашвілі.

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