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22 квітня 2020, середа, 14:38 51
Суспільство 2020-04-22T16:00:02+03:00
Українські Новини
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром

Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром

Анна Рудык
Міхеіл Саакашвілі, Володимир Зеленський, Міхеїл Саакашвілі, віце-прем'єр
Саакашвілі
Саакашвілі

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявляє про пропозицію йому посади віце-прем'єр-міністра з реформ Президентом Володимиром Зеленським і має намір представити свою програму змін у Верховній Раді.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Для мене велика честь отримати від Президента Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з реформ", - написав він.

За словами Саакашвіли, він має намір представити свою програму змін і участі в роботі Кабінету Міністрів з конкретними напрацюваннями в парламенті.

"Я також сподіваюся використовувати свій міжнародний досвід для того, щоб бути корисним членом урядової команди", - підкреслив він.

Саакашвілі зазначив, що обговорив з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем всі питання, пов'язані з його можливою роботою в уряді.

Саакашвілі запропонували стати віце-прем'єром з реформ. Скрін: Фейсбук СаакашвіліСаакашвілі запропонували стати віце-прем'єром з реформ. Скрін: Фейсбук Саакашвілі

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський скасував припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Саакашвілі після того, як Саакашвілі передав в АП прохання про повернення українського громадянства.

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