Соцсети взорвались мемами и постами на триумфальное возвращение Саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили претендует на должность вице-премьера-министра по реформам, хотя ранее президент Владимир Зеленский заверял, что не имеет никаких политических планов с Саакашвили. В соцсетях из-за этого прокатился настоящий шквал фотожаб, постов и комментарией, а Українські Новини решили вспомнить самые запоминающиеся события, связанные с легендарным политиком вот здесь, и собрать самые смешные мемы из соцсетей.

Початок епохи "Бе-бе-бе"! Частина друга.

Мемы про Саакашвили. Фото: facebook.com/aleksey.krasnoschokov

Бункер в Козині після того як з'явилась новина про призначення Саакашвілі.

Мемы про Саакашвили. Фото: facebook.com/mixailotkach

Зеленський пропонує Саакашвілі місце в уряді.

Мемы про Саакашвили. Фото: twitter.com/scratch613

Мемы про Саакашвили

Мемы про Саакашвили

Мемы про Саакашвили

Крістіане, принеси драбину

Мемы про Саакашвили. Фото: Anton Shvets

Природа настільки очистилась, що в уряд повернувся Саакашвілі.

Мемы про Саакашвили. Фото: Антон Ходза

"Якщо в Україні є Саакашвілі, то рано чи пізно його призначать".

Мемы про Саакашвили. Фото: facebook.com/mixailotkach

Того, кого в Європі називали Агасфером, в Україні звуть Саакашвілі

Мемы про Саакашвили. Фото: Олексій Кафтан

Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером Украины

Мемы про Саакашвили. Фото: twitter.com/galakhova71

30 дней карантина в Италии: вернулись дельфины. 30 дней карантина в Уэльсе: вернулись дикие козлы. 30 дней карантина в Украине: вернулся Саакашвили.

Мемы про Саакашвили. Фото: twitter.com/Kolyn261

Думаю, що Зеленському за два місяці прийдеться відкрити кордони. Бо як при закритих кордонах повторно депортувати з влади Саакашвілі? :)

Мемы про Саакашвили. Фото: Виктор Шлинчак

А Саакашвілі - нове обличчя? Чи нове старе обличчя? Чи таки старе нове обличчя? Чи постаріле нове обличчя? Чи оновлене старе?

Мемы про Саакашвили. Фото: facebook.com/volodymyrbeglov

Так, в феврале 2018 года Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.

В прошлом году Саакашвили заявил, что поддерживает Зеленского на выборах.

И уже в мае 2019 Саакашвили вернулся в Украину, его встретили с караваем.