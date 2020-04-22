Соцсети взорвались мемами и постами на триумфальное возвращение Саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили претендует на должность вице-премьера-министра по реформам, хотя ранее президент Владимир Зеленский заверял, что не имеет никаких политических планов с Саакашвили. В соцсетях из-за этого прокатился настоящий шквал фотожаб, постов и комментарией, а Українські Новини решили вспомнить самые запоминающиеся события, связанные с легендарным политиком вот здесь, и собрать самые смешные мемы из соцсетей. Початок епохи "Бе-бе-бе"! Частина друга. Мемы про Саакашвили. Фото: facebook.com\/aleksey.krasnoschokov Бункер в Козині після того як з'явилась новина про призначення Саакашвілі. Мемы про Саакашвили. Фото: facebook.com\/mixailotkach Зеленський пропонує Саакашвілі місце в уряді. Мемы про Саакашвили. Фото: twitter.com\/scratch613 Мемы про Саакашвили Мемы про Саакашвили Мемы про Саакашвили Крістіане, принеси драбину Мемы про Саакашвили. Фото: Anton Shvets Природа настільки очистилась, що в уряд повернувся Саакашвілі. Мемы про Саакашвили. Фото: Антон Ходза "Якщо в Україні є Саакашвілі, то рано чи пізно його призначать". Мемы про Саакашвили. Фото: facebook.com\/mixailotkach Того, кого в Європі називали Агасфером, в Україні звуть Саакашвілі Мемы про Саакашвили. Фото: Олексій Кафтан Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером Украины Мемы про Саакашвили. Фото: twitter.com\/galakhova71 30 дней карантина в Италии: вернулись дельфины. 30 дней карантина в Уэльсе: вернулись дикие козлы. 30 дней карантина в Украине: вернулся Саакашвили. Мемы про Саакашвили. Фото: twitter.com\/Kolyn261 Думаю, що Зеленському за два місяці прийдеться відкрити кордони. Бо як при закритих кордонах повторно депортувати з влади Саакашвілі? :) Мемы про Саакашвили. Фото: Виктор Шлинчак А Саакашвілі - нове обличчя? Чи нове старе обличчя? Чи таки старе нове обличчя? Чи постаріле нове обличчя? Чи оновлене старе? Мемы про Саакашвили. Фото: facebook.com\/volodymyrbeglov Так, в феврале 2018 года Саакашвили запретили въезд в Украину на три года. В прошлом году Саакашвили заявил, что поддерживает Зеленского на выборах. И уже в мае 2019 Саакашвили вернулся в Украину, его встретили с караваем.