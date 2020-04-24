Грузия намерена отозвать посла в Украине в случае назначения Саакашвили вице-премьером

Грузия намерена отозвать своего посла в Украине в случае, если бывший грузинский Президент, председатель политической партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьер-министром Кабинета Министров Украины.

Об этом пишет грузинское издание Georgian Journal со ссылкой на слова премьер-министра Георги Гахарии, передают Українськi Новини.

"Украинцы - это братский народ для грузин. Украина - наш стратегический партнер, и никакие узкие политические расчеты не изменят этого в долгосрочной перспективе. Однако для нас категорически неприемлемо назначение вице-премьером кого-то разыскиваемого и осужденного в Грузии даже стратегическим партнером. Конечно, за таким шагом последует соответствующая реакция со стороны Грузии. Мы еще не отозвали посла из Украины, но если это решение будет принято, то мы отзовем нашего посла как минимум для консультаций", - сказал он.

21 апреля украинские СМИ сообщили о том, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ.

22 апреля эту информацию подтвердил не только сам Саакашвили, но и многие депутаты президентской фракции в Верховной Раде "Слуга народа".

По данным председателя партии "Слуга народа", первого заместителя председателя фракции в Раде Александра Корниенко, назначение Саакашвили может состояться в ходе внеочередного заседания на следующей неделе, 27-30 апреля.

В то же время депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что во фракции нет единой позиции по назначению Саакашвили.

Как сообщали Українськi Новини, в январе 2018 года суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к 3 годам тюрьмы за злоупотребление властью.

Также Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.