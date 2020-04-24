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24 квітня 2020, пʼятниця, 10:54 10
Економіка 2020-04-24T11:13:13+03:00
Українські Новини
Рубль різко підскочив наприкінці тижня. Курс російської нацвалюти на 24 квітня

Рубль різко підскочив наприкінці тижня. Курс російської нацвалюти на 24 квітня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

В той час, як долар почав дорожчати, у п'ятницю, 24 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 23 квітня, підвищився на 6 копійок і становить 3,12 гривень за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в п'ятницю підвищився на 3 копійки і становить 3,68 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 24 квітня:

  10 російських рублів
  Купівлі Продаж
Середній 3,12 3,68
Максимальний 3,50 4,00
Мінімальний 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 квітня на 3,99 коп. до 27,3882 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,56 коп. до 26,9791 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH/USD після зміцнення курсу в середу на 9 коп.

Також поки Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження в 5% в 2020 році, облікову банківську ставку зменшили з 10% до 8%.

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