Доллар начал дорожать, а евро снова падает. Курс валют перед выходными

В то время, как НБУ укрепил гривну на выходные, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 23 апреля на 3,99 коп. до 27,3882 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 2,56 коп. до 26,9791 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро понизился на 6,33 коп. до 28,8726 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 4,39 коп. до 29,5424 UAH\/EUR. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,9791 27,3882 28,8726 29,5424 3,12 3,68 Максимальный 27,1600 27,8000 29,2500 30,0000 3,50 4,00 Минимальный 26,7000 27,2000 27,4500 29,2500 2,30 3,50 Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH\/USD после укрепления курса в среду на 9 коп. Также пока Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020 году, учетную банковскую ставку снизили с 10% до 8%.