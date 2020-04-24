Долар почав дорожчати, а євро знову падає. Курс валют перед вихідними

Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз

Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07

"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03

"Брехня і маніпуляція корупціонера". В "Укрлендфармінг" Бахматюка відповіли на заяви Шабуніна 11:31