Долар почав дорожчати, а євро знову падає. Курс валют перед вихідними

В той час, як НБУ зміцнив гривню на вихідні, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 23 квітня на 3,99 коп. до 27,3882 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 2,56 коп. до 26,9791 UAH\/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро знизився на 6,33 коп. до 28,8726 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 4,39 коп. до 29,5424 UAH\/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівлі Продаж Купівлі Продаж Купівлі Продаж Середній 26,9791 27,3882 28,8726 29,5424 3,12 3,68 Максимальний 27,1600 27,8000 29,2500 30,0000 3,50 4,00 Мінімальний 26,7000 27,2000 27,4500 29,2500 2,30 3,50 Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH\/USD після зміцнення курсу в середу на 9 коп. Також поки Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження в 5% в 2020 році, облікову банківську ставку зменшили з 10% до 8%.