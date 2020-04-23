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23 квітня 2020, четвер, 20:17 13
Фінанси 2020-04-23T21:30:02+03:00
Українські Новини
Курс долара на міжбанку підскочив

Курс долара на міжбанку підскочив

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс валют
Курс валют

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в середу на 9 коп. у четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,98-27,02 UAH/USD, потім котирування звузилися до 27,02-27,07 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,09-27,14 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,23% з 23,74 UAH/USD до 27,12 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, поки долар і євро стрімко падають Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24-26 квітня, на 9,14 коп. до 26,9927 UAH/USD.

Крім того, поки Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження в 5% в 2020 році, облікову банківську ставку зменшили з 10% до 8%.

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