Курс долара на міжбанку підскочив

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення курсу в середу на 9 коп. у четвер знизився на 11 коп. до 27,12 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,98-27,02 UAH/USD, потім котирування звузилися до 27,02-27,07 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,09-27,14 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,23% з 23,74 UAH/USD до 27,12 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, поки долар і євро стрімко падають Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24-26 квітня, на 9,14 коп. до 26,9927 UAH/USD.

Крім того, поки Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження в 5% в 2020 році, облікову банківську ставку зменшили з 10% до 8%.