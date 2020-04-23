подписаться на рассылку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 апреля 2020, четверг, 13:01 271
Экономика 2020-04-23T13:01:05+03:00
Українські Новини
Гривна резко взлетела в цене. Курс НБУ на пятницу и выходные

Гривна резко взлетела в цене. Курс НБУ на пятницу и выходные

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Гривна
Гривна

Пока доллар и евро стремительно падают, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 24-26 апреля, на 9,14 коп. до 26,9927 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 23 апреля, на 1,16 коп. до 27,0841 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 23 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 апреля, упал на 2 копейки и составляет 3,06 гривны за 10 рублей. Также курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 апреля на 8,35 коп. до 27,3590 UAH/USD, курс покупки понизился на 8,76 коп. до 26,9493 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 27,01 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Курс НБУ Курс гривны на завтра

В Украине за сутки почти 600 новых инфицированных коронавирусом. Всего 7,1 тыс. зараженных
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения почти на 15% на апрель
Новости
Журналисты рассказали, как друзья по "Лиге Смеха" "спасают" частную компанию от погашения кредитов 13:43
МВД Украины. Фото: zbroya.info
Основателей компании Stolitsa Group вызвали на допрос в полицию, но они не пришли 13:39 Документ
Загранпаспорт и ID-карта стали общедоступными в приложении "Дія" 13:32
На полигоне во Львовской области нашли тело курсанта с огнестрельным ранением 13:25
Гривна резко взлетела в цене. Курс НБУ на пятницу и выходные 13:01
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Рубль стремительно падает. Курс российской нацвалюты на 22 апреля 10:53
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Всех учителей-пенсионеров переведут на работу по договору на 1 год 17:27
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить 18:25
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
Гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен в марте 13:50
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
больше новостей
Продление карантина в Украине: до его окончания осталось 18 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok