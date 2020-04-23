Справа Шеремета: у Кузьменко вилучили кілька сім-карт і карабін її чоловіка в ході обшуків

Правоохоронці вилучили у ході обшуків у однієї з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко кілька сім-карт і карабін, що належить її чоловікові.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.

"Шукали мобільні телефони, ноутбуки і незареєстровану зброю. З вилученого лише кілька сім-карт мобільних телефонів, стартових пакетів, плюс вилучили офіційно зареєстрований карабін, який належить Петру Кияну (чоловік Кузьменко)", - сказав він.

Безпалий додав, що обшуки ще тривають, але протягом 30-60 хвилин повинні закінчитися.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва продовжив арешт Кузьменко до 30 травня.

Суд заарештував Кузьменко та Антоненко і відправив Дугарь цілодобовий під домашній арешт, який пізніше змінив на нічний.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що замовником вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета є одні і та ж людина.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що більше 10 співробітників Служби безпеки України перевіряються на наявність зв'язків з підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.