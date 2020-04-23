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23 апреля 2020, четверг, 09:30 350
Силовые структуры 2020-04-23T09:33:07+03:00
Українські Новини
Дело Шеремета: у Кузьменко проходят обыски

Дело Шеремета: у Кузьменко проходят обыски

Елизавета Драбкина
Обыски, Павел Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко Фото: Украинская правда
Юлия Кузьменко Фото: Украинская правда

Правоохранители проводят обыски у одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Об этом сообщил ее адвокат Тарас Беспалый в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких", - написал он.

Адвокат отметил, что обыски начались около 6:20.

"Основание - постановление следственного судьи Печерского райсуда в рамках УП по убийству Павла Шеремета", - добавил он.

Беспалый сказал Українським Новинам, что обыски все еще продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 30 мая.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин считает, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета является один и тот же человек.

В 2010 году Генеральная прокуратура назвала заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

После чего дело в связи со смертью предполагаемого заказчика убийства Гонгадзе было закрыто.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко и отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, который позднее сменил на ночной.

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