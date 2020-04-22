Рада проведе позачергове засідання в п'ятницю: порядок денний

Після того, як Верховна Рада заборонила індивідуальне внесення депутатами постанов про скасування рішення Ради про прийняття закону в цілому, парламент проведе позачергове пленарне засідання для розгляду постанови про скасування результатів голосування за розгляд законопроектів за спецпроцедуре 24 квітня о 13:00.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби парламенту, передають Українські Новини.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 13 годин 24 квітня 2020", - йдеться в ньому з посиланням на розпорядження голови парламенту Дмитра Разумкова.

На засіданні в п'ятницю парламент розгляне 4 постанови про скасування результатів голосування про внесення змін до Регламенту Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури, постанова про скасування результатів голосування за надання Кабінету Міністрів права визначати адміністративні центри територіальних громад і їх території.

Також Рада розгляне законопроекти №2372 щодо безпеки використання ядерної енергії, №2809 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів, №3205, №3205-1 про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, №1182-1-д о внутрішньому водному транспорті, №3364 про внесення змін до деяких законів україни в частині врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі.

Крім цього, парламентарії розглянуть проект постанови №3358 про створення тимчасової слідчої комісії для перевірки заяв колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про корупційні схеми у Державній податковій службі та Державній митній службі.

Як повідомляли Українські Новини, лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі претендує на посаду віце-прем'єра-міністра реформ. Зустріч фракції "Слуга народу" з Саакашвілі має відбутися перед позачерговим пленарним засіданням парламенту у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що рекордні поправки до "антиколомойскому" закону будуть голосувати цілими абзацами.

Тим часом, голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає подачу депутатами понад 16 тис. поправок до законопроекту №2571-д про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам спробою затягнути його розгляд.