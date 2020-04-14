Рекордные поправки к "антиколомойскому" закону будут голосовать целыми абзацами

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики намерен закончить рассмотрение 16,5 тыс. поправок к законопроекту о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам, который наряду с земреформой являются ключевыми моментами для подписания меморандума с МВФ, и вынести по нему решение ко второму чтению 22 апреля.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат парламента, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"), передают Українськi Новини.

"Учитывая, что предварительно комитет назначен на следующий вторник (21.04) в 10:00, то где-то утром в среду из Zoom-а комитета должен пойти белый дым вместе с решением комитета ко второму чтению", - написал он.

Железняк отметил, что согласно сведенной секретариатом комитета таблице, всего к законопроекту внесено 16 585 правок.

По его словам, поправки не имеет смысла рассматривать отдельно, ведь многие из них противоречат друг другу.

Поэтому, согласно Регламенту, комитет будет выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их.

Депутат подчеркнул, что, по предварительным подсчетам, такая процедура может длиться 21 час.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада приняла обновленный госбюджет-2020 и увеличила финансирование Государственной судебной администрации на 1,1 млрд гривен с 14,6 млрд гривен до 15,7 млрд гривен.

Тем временем, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает подачу депутатами более 16 тыс. поправок к законопроекту №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам попыткой затянуть его рассмотрение.