Верховная Рада приняла закон о "законодательном спаме" поправок

Верховная Рада запретила индивидуальное внесение депутатами постановлений об отмене решения Рады о принятии закона в целом.

За принятие законопроекта №1043 в целом проголосовали 242 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Парламентом внесены изменения в Регламент Рады в части ограничения права индивидуального внесения депутатами постановлений об отмене решения Рады о принятии закона в целом.

При этом соответствующие постановления могут вносить Президент, Кабинет Министров или 1/5 депутатов от конституционного состава парламента (90 депутатов).

Обсуждение отклоненных и учтенных комитетом поправок и предложений к законопроекту, а также голосование по каждой отклоненной поправке будет возможно по предложению инициатора ее внесения при поддержке путем голосования не менее чем 1/10 от конституционного состава парламента (45 депутатов).

В случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению, (кроме проекта кодекса, законопроекта, рассматриваемого Верховной Радой по специальной процедуре), предложений и поправок в количестве, которое в 5 раз или более превышает количество статей законопроекта или количество его пунктов о внесении изменений, но не менее 500 предложений и поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре при условии подписания не менее чем 1/3 депутатов от конституционного состава (150 депутатов) при поддержке путем голосования большинством от конституционного состава парламента (226 депутатов).

Особая процедура рассмотрения законопроекта осуществляется в 2-дневный срок, во время которого каждая депутатская фракция (депутатская группа) определяет не более 5 предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, каждый внефракционный народный депутат - 1 предложение, поправку, главный комитет обобщает предложения, поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные им предложения, поправки.

На пленарном заседании при рассмотрении законопроекта во втором чтении по особой процедуре на выступления председателя или представителя комитета, инициатора отклоненной предложения, поправки, который требует поставить их на голосование, выделяется до 2 минут (учтенную главным комитетом - до 1 минуты), председателя или представителя главного комитета для обоснования решения комитета по каждому оговоренному предложению, поправке - до 1 минуты.

Авторами законопроекта указаны 23 депутата от фракции "Слуга народа" в Раде.

На внеочередном заседании председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что сразу после принятия этого законопроекта будет зарегистрирован другой законопроект, который будет вносить изменения в этот закон касательно его временной работы и улучшения условий для парламента.

Также он сообщил, что запрет индивидуального внесения депутатами постановлений об отмене принятого закона будет действовать на время карантина, а также 30 дней после него.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что рекордные поправки к "антиколомойскому" закону будут голосовать целыми абзацами.